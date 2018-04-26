Honaz'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem (3)

Honaz'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİDenizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Honaz'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem,  bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Deprem anında market çalışanları sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte dışarıya çıkıyor. Sarsıntı sırasında marketteki raflarda bulunan ürünler ve tabelalar sallanıyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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