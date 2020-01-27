Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek
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Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek

Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı.

27.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:43
Holokost'un İtalyan tanığı: Auschwitz beni hiçbir zaman terk etmeyecek

Liliana Segre evinden alınıp Nazi 'sının milyonlarca insanın öldürüldüğü en büyük toplama kampı 'e götürüldüğünde sadece 13 yaşındaydı. Kampa ulaştıklarında babasından ayrıldı ve onu bir daha hiç görmedi.


Segre, Nazilerin ölüm kampında 1943-1945 yılları arasında yaklaşık iki yıl geçirdi. Bu süreçte kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verildiği 3 "seçmeyi" de sağ olarak atlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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