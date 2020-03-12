Hollywood yıldızı Malkovich, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi selamlaştı
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Recep Tayyip Erdoğan, John Malkovich, Hollywood, İstanbul, Güncel

Hollywood yıldızı Malkovich, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi selamlaştı

İstanbul'da yarın hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, koronavirüsten korunmak için tokalaşmak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma şeklini kullandı.

12.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:08
Hollywood yıldızı Malkovich, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi selamlaştı

İstanbul'da yarın hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, koronavirüsten korunmak için tokalaşmak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma şeklini kullandı.

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi kapsamında "John Malkovich The Music Critic Show" adlı müzikli gösterisiyle yarın Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'unda sahne alacak 67 yaşındaki sanatçı, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rol aldığı onlarca filmle çok sayıda prestijli ödülün sahibi olan sanatçı etkinlikte, keman sanatçısı Aleksey Igudesman ile piyanist Hyung-ki Joo ile aynı sahneyi paylaşacak.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının, Beethoven, Chopin, Prokofiev gibi ünlü müzisyenlerin yorgun ve kasvetli olduğuna inanan kötü bir eleştirmen rolüne gireceği gösterinin finalinde, Igudesman'ın alaycı ve mizahi tarzda müziğe aktardığı, Malkovich hakkında kötü bir inceleme olan "Malkovich Torment" sahnelenecek.

Etkinliğe, planlanandan 1,5 saat geç gelen sanatçı, gecikme için özür dileyerek, "Bilmiyorum neden? Uyanamadım. Belki çok kebap yemektendir. Tekrar özür diliyorum. Sanırım Aleksey bu işin hikayesine ilişkin yeterince bilgi verir. Ben bu gösterinin fikrini çok sevdim." dedi.

John Malkovich, koronavirüsten korunma yöntemlerine ilişkin yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Genel olarak protokol biraz değişecek gibi görünüyor takip edebildiğim kadarıyla. Günün sonunda ne yapılacağına bakıldığında, yapabiliyorsanız eğer tokalaşmak gibi fiziksel temas gerektiren davranışlardan olabildiğine uzak durmak iyi olur. Tokalaşmak benim hiçbir zaman tercih ettiğim bir alışkanlık değildi zaten. Çünkü ben tokalaştığımda etrafımda hasta biri olduğunda hayatım boyunca 50 defa grip oldum. Sık sık, en az 20-30 saniye olacak şekilde elleri yıkamak da gerek. Son birkaç haftadır sıkça kullanmak zorunda kaldığımız uçak yolculuklarında sürekli eldiven giyiyorum. Çünkü uçaklarda çokça mikrop olabiliyor. Bunun ötesinde çok da fazla bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Bunların yardımcı olacağına inanıyorum."

Nedim Saban ile ellerini kalbine götürerek selamlaştı

Koronavirüsten korunmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan selamlaşma yöntemlerinden "ayak tokalaşması" şeklinde olanı sahne arkadaşı Igudesman ile gösteren sanatçı, toplantıya davet ettiği oyuncu ve yönetmen Nedim Saban'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi elini kalbine götürerek selamlaşması üzerine, kendisi de aynı şekilde selamlaştı.

Usta sanatçı, başrolünde oynadığı, 2015'te "Asla izleyemeyeceğiniz film" olarak duyurulan ve 2115'te vizyona girmesi planlanan "100 Yıl" filmine de değinerek, bir reklam projesi olarak hayata geçen filmin 95 yıl sonra izlenebileceğini dile getirdi. Filmin yönetmenliğini üstlenen Robert Rodriguez ile senaryoyu birlikte yazdıklarını kaydeden Malkovich, reklam anlaşması yaptıkları şirket tarafından yapımın kilit altında tutulduğuna dikkati çekti.

Aleksey Igudesman da İstanbul'da oldukları ve gösterilerini İstanbul'da sahneleyecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sanatçı, gösteriyi hazırlamalarının ve geliştirmelerinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünün altını çizdi.

Piyanist Hyung-ki Joo ise İstanbul'u çok sevdiklerini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Gösteride bolca Türkiye ve İstanbul ile ilgili şeyler olacak. Büyük finali bilmeniz gerekiyor. Çok da fazla detay vermek istemiyorum ama. Alexsey ve ben yaklaşık 12 yıl önce İstanbul'a ilk kez geldik ve aşık olduk bu şehre ve bu ülkeye. Bu harika etkinlikle buraya tekrar gelebildiğimiz için çok heyecanlıyız."

Kaynak: AA

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Manşet

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