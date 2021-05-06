Hollanda'daki işini bırakarak memleketinde kaz çiftliği kuran Muşlu girişimci siparişlere yetişemiyor
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Hollanda'daki işini bırakarak memleketinde kaz çiftliği kuran Muşlu girişimci siparişlere yetişemiyor

Hollanda'daki işini bırakarak memleketinde kaz çiftliği kuran Muşlu girişimci siparişlere yetişemiyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Yıllar önce çalışmak için gittiği Hollanda'daki turizm işini bırakarak 2016'da memleketi Muş'a dönen 44 yaşındaki İshak Dönmezsoy, Hasköy ilçesine kurduğu kaz çiftliğinde, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Yıllar önce çalışmak için gittiği Hollanda'daki turizm işini bırakarak 2016'da memleketi Muş'a dönen 44 yaşındaki İshak Dönmezsoy, Hasköy ilçesine kurduğu kaz çiftliğinde, taleplere yetişmeye çalışıyor.

İlçede 20 dönüm alanda kaz çiftliği kuran Sönmezsoy, çiftlikte yetiştirdiği civcivler ile kesime hazırladığı kazları yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Sönmezsoy, gazetecilere, 5 yıldan bu yana kaz üreticiliği yaptığını ve yılda ortalama 5 bin kaz yavrusu yetiştirdiğini söyledi.

Amacının bu sayıyı 15 bine çıkarmak olduğunu belirten Sönmezsoy, şöyle konuştu:

"Muş'ta şu anda yılda 100 bin kaz üretiliyor. ŞElimde 300 damızlık kaz bulunuyor. Mart başlarında kazlar yumurtlamaya başlar ve bazen temmuz ayının son haftasına kadar devam eder. Biz de elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinasına bırakıyoruz. Bir kaz ortalama 27 ile 32 gün arasında yumurtadan çıkıyor. Bu havanın ısınmasına ve kazın ırkına göre değişiyor. Kazlar ortalama 6 ile 8 aydan sonra kesime hazır hale gelir. Özellikle büyükşehirlerden çok talep var. Buna yetişmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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