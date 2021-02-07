Hollanda'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hollanda'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

07.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:48
Hollanda'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Hollanda'da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hollanda'da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bugün rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Açıklamada, doğudan esen güçlü rüzgar nedeniyle oluşan kar yığınlarının trafik için tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Tren seferlerinin yarına kadar iptal edildiği, diğer toplu taşımalarda da aksamalar yaşandığı ve çok sayıda aracın yollarda kaldığı kaydedildi.

Bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaşan karın ve aşırı soğukların tüm hafta devam edeceği bilgisi de paylaşıldı.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise kırmızı alarm nedeni ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve aşı lokasyonlarının bugün kapalı kalacağı ve randevusu olan 40 bin kişiye yeni bir randevu verileceği belirtildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek için başbakanlık konutunda yapılacak toplantı da ertelendi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) da tüm karşılaşmaların olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Şentop Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Didem Kınalı Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza İzmir Derbi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:51:29. #1.14#
title