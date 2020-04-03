Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi
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Hollanda, Tirebolu, Giresun, Anne

Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi

Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi Hollanda'da yaşadıkları evde cenazeleri bulunan anne iki çocuğu ve kayınvalide Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

03.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:45
Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi

Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi

GİRESUN - Hollanda'da yaşadıkları evde cenazeleri bulunan anne iki çocuğu ve kayınvalide Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

Hollanda'nın Etten-Leur kentinde yaşayan anne Gülcan Kandemir, oğlu Atakan, kızı Deniz ve kayınvalidesi Hikmet Kandemir bir hafta önce evde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada zehirlenerek cinayete kurban gittikleri anlaşılan aynı ailenin dört ferdi memleketleri Tirebolu'ya getirildi.

İlçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki camide virüs nedeniyle sosyal mesafe korunarak tedbirlerin alındığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Hollanda'da yaşanan olayla ilgili ise pizzalarına zehir katarak kayınvalidesini, eşi ve iki çocuğunu öldürmek suçundan baba O.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi

Kaynak: İHA

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Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi
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