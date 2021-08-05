"Hizmet engel tanımaz" sloganıyla yüzler gülüyor
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"Hizmet engel tanımaz" sloganıyla yüzler gülüyor

'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

"Hizmet Engel Tanımaz" sloganıyla engelli bireylerin hayatlarına dokunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki eğitim faaliyetlerine katılan engelliler, hayata yeniden tutunuyor.

"Hizmet Engel Tanımaz" sloganıyla engelli bireylerin hayatlarına dokunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki eğitim faaliyetlerine katılan engelliler, hayata yeniden tutunuyor.

Şanlıurfa'da yaşayan yaklaşık 43 bin engelli bireyin, dört duvar arasından kurtarılarak sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki eğitim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Hizmet Engel Tanımaz" sloganıyla engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 14 bin metrekare alan üzerinde kurulan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde her engel grubuna hizmet vererek engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almalarını sağlıyor.

28 farklı branşta kurslar veriliyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Koordinasyon Merkezinde açılmış olan 28 farklı branştaki kurslar ve düzenlenen etkinliklerle merkezden istifade eden bireyler, bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer yandan sosyal hayatta aktif rol alıyorlar. Engelli ve Koordinasyon Merkezinde verilen kültürel kurslarla bireylerin kendilerine olan özgüveni artarken sanatsal faaliyetlerle de sanata göz kırpan ve üreten bir toplumun oluşmasında önemli bir rol üstleniyorlar. Kurslardan 500 kursiyer yararlanıyor. Spor salonu, eğitim sınıfları, hobi bahçeleri, konferans salonu ve engelli yüzme havuzunun bulunduğu merkezde engel gruplarına göre mesleki atölyeler, sportif faaliyetler, sanatsal aktiviteler ve kültürel kurslar veriliyor. Merkezde ayrıca halter, bilek güreşi, masa tenisi gibi spor dallarında da eğitimler veriliyor. Merkezdeki kurslardan faydalanan bireylerin vakit geçirmeyi en çok sevdikleri alanlardan biri de gönüllerince oynayabildikleri, toprakla buluşup dalından meyve, sebze koparabildikleri hobi bahçesi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül merkezde eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Beyazgül merkezde sevgi seli ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde bilek güreşinde elde ettiği başarıyla Türkiye 2.'si olan ve Şanlıurfa'nın göğsünü kabartan Abdulsamet Ocakoğlu'na hediyesini takdim eden Beyazgül ziyaretlerinin ardından merkezden ayrıldı. - ŞANLIURFA

'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor
'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor
'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor
'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor
'Hizmet engel tanımaz' sloganıyla yüzler gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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