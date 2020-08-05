Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu

- Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu Muş'un Varto ilçesinin Beşikkaya köyünde bulunan ve her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hızır Çeşmesi bölgesinde yaşanan çevre sorunu için yazarlar, şairler ve müzisyenler bir araya geldi.

05.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:05

- Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinin Beşikkaya köyünde bulunan ve her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hızır Çeşmesi bölgesinde yaşanan çevre sorunu için yazarlar, şairler ve müzisyenler bir araya geldi.

Varto İlçesine 20 kilometre mesafede bulunan 70 haneli ve 500 nüfuslu Beşikkaya köyündeki Hızır Çeşmesi, her gün yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Burada piknik yaparak eğlenen insanlar, dilek ağacına dilekte bulunup, Hızır Aleyhisselam'ın atının ayak izlerinin olduğu iddia edilen taşı öpüp dua ediyorlar. Hızır Çeşmesi bölgesindeki sorunların giderilmesi için bir araya gelen yazar, şair ve müzisyenlerle bazı derneklerin temsilcileri adına açıklama yapan Varto Hızır Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Beyazgül, son günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı Hızır Çeşmesi'nin zarar gördüğünü belirterek, "Burada kurbanını kesen, çöpünü kendisi ile götürmelidir. Burada çok sayıda dikkat edilmesi gereken kural var. Kadim değerlerimiz burada yaşamaktadır. Bütün insanları duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akdağ ise, Hızır Çeşmesi'nin korunması için bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hızır Çeşmesi'ndeki durumları ve sel felaketini gözden geçirdik. Varto'da yaşayan değerler bu konu için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Müzisyen Umut Gündüz de, önceliklerinin Hızır Çeşmesi'nin temizliği olduğunu söyleyerek, "Burayı ziyaret eden insanlardan ricamız, lütfen çöpünüzü buraya bırakmayın. Selden dolayı zaten burası bir tahribat gördü. İnşallah yakın bir zamanda burada bir çalışma yürütülür ve her şey daha düzenli olur. Burası bir ibadet yeri olduğundan dolayı burayı piknik alanı olarak kullanmayalım ve ayakkabıyla girmeyelim ya da burada alkol almayalım. Çünkü burası ziyaret yeri, biraz daha önem verelim" diye konuştu.

Almanya'dan eşi Fidan Bingöl ile Hızır Çeşmesi'ni ziyarete geldiğini söyleyen Halit Bingöl, "Çok güzel suyu var. Bu su Avrupa'ya bile bedeldir. Ne yazık ki değerini bilmiyoruz. Burası Almanya gibi bir ülkenin elinde olsaydı, şu an yalancı bir cennet olmuştu. Ama kendi coğrafyamızın ve doğamızın değerini bilmiyoruz. Onun için çok üzgünüm. Üzülerek söylüyorum. Bu cennet ülkenin değerini bilmiyoruz" dedi.

Vartolu müzisyenlerin söylediği türkülerle toplantı sona erdi.

Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Deniz Demir Devlet Bahçeli Bülent Bostanoğlu
Magazin Beyonce Yeşim Salkım Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Beto Erol Bulut Nihat Özdemir Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 13:32:53. #1.15#
title