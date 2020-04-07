Hisarcıklıoğlu: Şirketleri ‘limit bitti’ diye çevirmeyin, hepimiz aynı gemideyiz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların finansman ihtiyacı olan firmaları, "limit bitti" diyerek geri çevirdiğini belirterek, "Hepimiz aynı gemideyiz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların finansman ihtiyacı olan firmaları, "limit bitti" diyerek geri çevirdiğini belirterek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz" dedi.