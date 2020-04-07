Hisarcıklıoğlu: Şirketleri ‘limit bitti’ diye çevirmeyin, hepimiz aynı gemideyiz
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların finansman ihtiyacı olan firmaları, "limit bitti" diyerek geri çevirdiğini belirterek, "Hepimiz aynı gemideyiz.
07.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:28
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların finansman ihtiyacı olan firmaları, "limit bitti" diyerek geri çevirdiğini belirterek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz" dedi.
Kaynak: Dunya.com