Hisarcık Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Hisarcık Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Hisarcık Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Belediye Meclisi ortak bir kararla İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Belediye Meclisi ortak bir kararla İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Hisarcık Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisinin AK Parti ve İYİ Parti guruplarının İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmüyle ilgili aldığı ortak kararı açıklayan

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclis toplantısında başkanlığımızın verdiği önerge neticesinde aldığımız ortak kararla İsrail'in Filistin'e yapmış saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Tüm İslam ülkelerini ve tüm dünyayı İsrail'i kınamaya davet ediyoruz. İnşallah oradaki Filistin'li kardeşlerimize Allah yardım eder. Bizler her daim onların yanındayız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hisarcık Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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