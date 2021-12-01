Hırsız mağduru engelli kadının gözyaşları sevince dönüştü

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde evindeki akülü sandalyesinin şarj aleti ve devletin yardım olarak verdiği 20 torba kömürü çalınan engelli kadının gözyaşları sevince dönüştü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, engelli kadına kömür ve akülü aracının şarj aleti aldı.

Mahmutlu Mahallesi, Kadirli Caddesi'nde oturan 4 çocuk annesi Gülcan Çakıcı (48) 2 bin TL değerinde akülü sandalyesinin şarj aleti ve 20 torba kömürü çalınınca çaresiz kaldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Gülcan Çakıcı'nın gözyaşlarını bugün dindirdi. Gözüyaşlı kadına kömür ve şarj aleti getiren Başkan Özgan, "Gülcan hanımın arabasının akü şarj aleti alınmış, kömürleri de yürütülmüş. Bu vicdansızlığı burada lanetliyorum. Bunu yapanları zalim olarak nitelendiriyorum. Kömür ve akü şarj cihazını kendisine teslim ediyoruz. Kömür için Kozanlı esnafımız Recep Çürük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben resim çekmeyi çok uygun görmüyorum ama bu vicdansızlık bunun hesabını zalimlere Allah hesabını sorar. Tekrardan geçmiş olsun. Hükümetinde bu konuda engellilere karşı ciddi projeleri var. Bizlerde belediye olarak destekliyoruz. 3 Aralık Engelliler gününüz kutlu oldun "dedi.

Dün üzüntüden gözyaşı döken Gülcan Cakıcı ise bu kez sevinç gözyaşı dökerek Kozan Belediye Başkanına desteği ve düşüncesi için teşekkür etti, "Engelli bir bireye yapılacak en büyük kötülük. Allah bunu yanlarına bırakmaz. Allah tutuğunuzu altın etsin" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık şüphelisi adli dengesi yerinde olmadığı gerekçesi ile serbest

Yürüme engelli kadının kızı İrem Oflas, "Dün karakola gittik ifademiz alındı. Eve giren 3 kişiden bir kişi yakalandı. Ama adli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldı. Annemin şuan can güvenliği yok. Biz yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA