Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
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Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews.

27.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:33

'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
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