Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu
Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews.
27.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:33
Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com