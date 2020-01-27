: Hindistan'da yeni vatandaşlık yasasına karşı 620 kilometrelik insan zinciri protestosu

27.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:33

Hindistan'da yaklaşık 7 milyon kişi, Müslümanlara yönelik ayrımcı olduğu gerekçesiyle yeni vatandaşlık yasasını 620 kilometrelik insan zinciri oluşturarak protesto ettiView on euronews

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