Hercai hayranlarını üzen gelişme
24.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:41
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 2 sürpriz ayrılık yaşanacak. Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın diziye veda edeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de ayrılık çanları çalıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hercai'de Azad karakterini canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül karakterini oynayan Oya Unustası'nın diziye veda edeceği öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin