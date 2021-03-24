Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp AyhanBellona Kayseri Basketbol: Johnson 6, Melis Gülcan 16, Laksa 22, Ayşegül Günay Aladağ 6, Miljkovic 11, Zeynep Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 16, Gülse Uğur 12, Cansu Çolakoğlu 5Çankaya Üniversitesi: Talbert 7,...

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp Ayhan

Bellona Kayseri Basketbol: Johnson 6, Melis Gülcan 16, Laksa 22, Ayşegül Günay Aladağ 6, Miljkovic 11, Zeynep Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 16, Gülse Uğur 12, Cansu Çolakoğlu 5

Çankaya Üniversitesi: Talbert 7, Özge Kavurmacıoğlu 7, Ecem Kazar 6, White 11, Gizem Yavuz 10, Udodenko 12, Kardelen Gezgin 7, Elif Dila Bayrak 4, Aleyna Fatma Cengizhan 2

1. Periyot: 19-19

Devre: 43-34

3. Periyot: 73-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni 103-66 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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