Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp AyhanBellona Kayseri Basketbol: Johnson 6, Melis Gülcan 16, Laksa 22, Ayşegül Günay Aladağ 6, Miljkovic 11, Zeynep Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 16, Gülse Uğur 12, Cansu Çolakoğlu 5Çankaya Üniversitesi: Talbert 7,...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Semih Vural, Erhan Gürsel, Eyyüp Ayhan
Bellona Kayseri Basketbol: Johnson 6, Melis Gülcan 16, Laksa 22, Ayşegül Günay Aladağ 6, Miljkovic 11, Zeynep Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 16, Gülse Uğur 12, Cansu Çolakoğlu 5
Çankaya Üniversitesi: Talbert 7, Özge Kavurmacıoğlu 7, Ecem Kazar 6, White 11, Gizem Yavuz 10, Udodenko 12, Kardelen Gezgin 7, Elif Dila Bayrak 4, Aleyna Fatma Cengizhan 2
1. Periyot: 19-19
Devre: 43-34
3. Periyot: 73-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, Çankaya Üniversitesi'ni 103-66 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil