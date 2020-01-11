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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara M. Sait ZarifoğluHakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreOGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz DoğanBOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10,...

11.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yücel Çilingir, , Münevver Özemre

OGM Ormanspor: Robinson 11, 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan

BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8

1. periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. periyot: 73-40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 86-67 mağlup etti.

Kaynak: AA
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