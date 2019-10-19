Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdareHakemler: Yücel Çilingir, Benhur İrçel, Abdullah İlikBirevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 13, Nihan Demirkol 4, Williams 20, Ervin 2, Vaughn 27, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 12Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 19, Gizem Sezer, Gamze...

19.10.2019 15:36
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Yücel Çilingir, Benhur İrçel, Abdullah İlik

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat 13, Nihan Demirkol 4, Williams 20, Ervin 2, Vaughn 27, Manolya Kurtulmuş 5, Miray Şahin, Slonjsak 12

Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ 19, Gizem Sezer, Gamze Zeren 3, Ivankovic 13, Burke 20, Gülse Uğur, Perisa 5, Kübra İmren Siyahdemir, Barbee 8

1. Periyot: 16-23

Devre: 43-43

3. Periyot: 67-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol'u 83-68 mağlup etti.

Kaynak: AA
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