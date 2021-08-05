Her gol bir fidan

Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası başladı.

Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası başladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini yaptığı Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikecek.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliğini yaptığı Sutopu Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikme kararı aldı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu içerisinde yenilenip standartlara uygun hale getirilen havuzda başlayan kupa serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra, Adana Kurtuluş, ODTÜ ve Yeşilyurt ekipleri yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor, toplam 10 maçın oynanacağı Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan bağışı yapacak. Türkiye Kupası, cumartesi günü sona erecek.

Kulüp Başkanı Ersan Odaman, 2019 yılında İzmir'de yaşanan orman yangını sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde başlatılan Ormanİzmir kampanyasının örnek bir dayanışma göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarımızın yeniden yeşermesi için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Kulübümüz, Türkiye Kupası'nda atılan her gol için bir fidan dikerek bu yönde bir adım atıyor" dedi.

Kaynak: Habermetre