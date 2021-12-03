Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 11. hafta, Erkekler Süper Lig'e ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

5 Aralık Pazar:

14.00 Tekirdağspor-Anadolu Üniversitesi (Marmara Ereğlisi)

17.00 Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele 13 Şubat)

Ligde 11. haftadaki Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçı 18 Ocak 2022, EGO Spor-Antalya Anadolu ve Kastamonu Belediyespor-Araç Belediyespor karşılaşmaları da 19 Ocak 2022'de oynanacak.

Erkekler Süper Lig

4 Aralık Cumartesi:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Mamak Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor-Eskişehir Ormanspor (Mavi)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MYK Hentbol-Hatayspor (THF)

Ligde 10. haftadaki Beykoz Belediyespor-Beşiktaş maçı 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

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