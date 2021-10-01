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Hentbol: Haftanın programı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tokat Gençlikspor- Hatayspor (Ali Yücel)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol (Köyceğiz)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler)

16.00 Mamak Belediyespor-Antalyaspor (Mamak Başak)

18.00 Beşiktaş-Eskişehir Ormanspor (Süleyman Seba)

4 Ekim Pazartesi:

14.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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