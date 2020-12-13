Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
13.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:26
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis'e ??32-28 yenildi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis'e ??32-28 yenildi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sabbianco Anorthosis??????? 16-13 önde tamamladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Pazar günü Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul