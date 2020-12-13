Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

13.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:26
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis'e ??32-28 yenildi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Sabbianco Anorthosis'e ??32-28 yenildi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sabbianco Anorthosis??????? 16-13 önde tamamladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Pazar günü Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

İlgili Haberler

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın başlıyor
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında zemin ve aletler özel cihazlarla dezenfekte edildi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında zemin ve aletler özel cihazlarla dezenfekte edildi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:28:28. #1.15#
title