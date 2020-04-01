Hendekli hayırseverler ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor Sakarya'nın Hendek ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve yardıma muhtaç olan ailelerin yalnız bırakılmadığı belirtilerek, hayırsever iş adamlarının bağışladıkları yardım kolileri vatandaşlara ulaştırıldı.

Ailelelerin bir aylık gıda gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenen yardım kolileri, belediye ekiplerince belirlenen adreslere teslim edildi.

Diğer yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçtiği günden bu yana Hendek Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 çalışmasına devam ediyor.

Bu kapsamda Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların başta ilaç ve gıda olmak üzere gerekli tüm ihtiyaçlarını temin ederek adreslere teslimatları gerçekleştiriyor.

Salgının yayılmasını engellemek adına kurallara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA