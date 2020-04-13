Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz
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Hendek

Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz

Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz Başkan Babaoğlu'na ulaşan evlilik ve doğum günü sürpriz talepleri geri çevrilmedi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sokağa çıkma yasağının olduğu gün yaşlı vatandaşların şehir dışındaki yakınlarından gelen talepleri karşılayarak duygu...

13.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:07
Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz

Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz

Başkan Babaoğlu'na ulaşan evlilik ve doğum günü sürpriz talepleri geri çevrilmedi

SAKARYA - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sokağa çıkma yasağının olduğu gün yaşlı vatandaşların şehir dışındaki yakınlarından gelen talepleri karşılayarak duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşların yanında olarak ihtiyaçlarını karşılayan Hendek Belediyesi, diğer yandan sağlık personelleri, bakıma muhtaç vatandaşlar, hastalar, karantinadaki vatandaşlar ve sokak hayvanları için seferber oldu. Diğer yandan vatandaşlardan gelen her talebe cevap vermek için çalışan Hendek Belediyesi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yaptığı sürprizle onları duygulandırdı.

İstanbul'da yaşayan Öznur Çokgezer, Hendek'te yaşayan annesi Zehra ve babası Kazım Baycan'ın 46'ncı evlilik yıl dönümleri nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na sosyal medya hesabından ulaşarak sürpriz yapmalarını istedi. Bu teklifi kırmayan Başkan Babaoğlu, hemen ilgili birimlere talimat vererek yaşlı çifte pasta gönderdi. Bunun üzerine Zabıta ekipleri Yenimahalle'de yaşayan 70 yaşındaki Kazım ve 65 yaşındaki Zehra Baycan çiftinin evlerine giderek 46'ncı evlilik yıldönümünü kutlayarak pasta hediye ettiler.

Gözyaşlarını tutamadı

Diğer talepte Kocaeli'nden geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zehra Çolak, Hendek'te ikamet eden 65 yaşındaki rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Kayınvalidesi Emine Çolak'ın doğum günü nedeniyle Başkan Babaoğlu'na sosyal medya hesabından ulaşarak sürpriz bir doğum günü talep etti. Babaoğlu bu talebi de kırmayarak 65 yaşındaki engelli Emine Çolak'a sürpriz doğum günü yapıldı. Emine Çolak gözyaşlarına hakim olamazken kendilerine bu jesti yapan Turgut Babaoğlu'na çok teşekkür ettiklerini söyledi. Baycan ve Çolak aileleri Babaoğlu'nun bu zor dönemde kendilerine moral verdiğini söyleyerek, "Allah hepinizden razı olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.

Her daim yanınızdayız

Zor zamanlardan geçtiğimizi anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Devlet millet el ele bu süreci atlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte Hendek Belediyesi vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanırken iki ailemizle ilgili bize gelen bilgi ve talep sonrası neden olmasın dedik. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bir nebze moral olması açısından ekiplerimiz hemen aileleri tespit ederek bu özel günlerinden onlara moral verdiler. Biz çok mutlu olduk. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu dönemde moralde lazım. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hendek'te yaşlı vatandaşları duygulandıran sürpriz

Kaynak: İHA

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