HDP önünde eylemde 7'nci kavuşma; kızına sarılan anne bayıldı

17.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:57

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın terör örgütün PKK tarafından kaçırılan kızı Pelda (21), güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl aradan sonra kızına kavuşan anne Gevriye Ayhan, kızına sarılırken, baygınlık geçirdi. Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'inci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Gevriye Ayhan, Cumartesi akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle kızının teslim olduğunu öğrendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ETTİ, PELDA TESLİM OLDUGüvenlik güçlerinin ikna girişimiyle Suriye'nin Kobani kentindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Pelda, Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde annesi Gevriye Ayhan ile buluşturuldu. 6 yıl aradan sonra kızı Pelda'yı gören anne Gevriye Ayhan, kızına sarıldıktan sonra baygınlık geçirdi. Pelda'nın ağabeylerinin de olduğu buluşmada duygulu anlar yaşanırken, uzun süre hasret giderdiler.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 7 OLDU

Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerine kavuştular.

Kaynak: DHA