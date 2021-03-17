HDP'li Fatma Kurtulan hakkındaki "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" davası
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HDP'li Fatma Kurtulan hakkındaki "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" davası

17.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:28
HDP'li Fatma Kurtulan hakkındaki

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kurtulan ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Kurtulan, Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili fikirlerinin değişmediğini ifade ederek, "Bu paylaşımı yaptığımda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım. Şimdi de partide milletvekiliyim. Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Ne kadar ceza verirseniz verin, Türkiye'nin Afrin'e, o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum. Bunu söylemenin de ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Kenan Maçoğlu, yazılı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme, Kurtulan ve avukatının süre taleplerini kabul ederek, davayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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