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HDP'li Güzel hakkında yeni fezleke

HDP'li Güzel hakkında yeni fezleke
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezleke, TBMM'ye gönderildi.

HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezleke, TBMM'ye gönderildi.

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin Hazırlık Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürürken, Güzel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı. 'Terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan fezleke, TBMM'ye ulaştı.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Terör, TBMM, Politika, Haber

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