HDP'li Eksik, SMA'da gen tedavisi sağlayan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi
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HDP'li Eksik, SMA'da gen tedavisi sağlayan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi

08.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:16
HDP'li Eksik, SMA'da gen tedavisi sağlayan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, SMA hastalığında kullanılan ve gen tedavisi sağlayan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, SMA hastalığında kullanılan ve gen tedavisi sağlayan ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istedi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, SMA hastası çocukların ailelerinin sıkıntılar yaşadığını, evlatlarını yaşatmak için büyük çaba harcadığını, kampanyalar düzenlediğini söyledi.

SMA hastalığının, her geçen gün çocukları ailelerinden kopardığını ifade eden Eksik, "Bu çocukların sağlıklarına kavuşması ve yaşamlarını yitirmemesi için başta siyaset olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların ellerinden geleni yapması gerekiyor." diye konuştu.

Eksik, SMA'nın acil tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu, bununla ilgili bir ilacın Türkiye'de ödeme listesinde yer aldığını ancak çocuklara verilen bu ilacın belli kriterlere tabi olduğunu, bu yüzden mağduriyet yaşandığını öne sürdü. Eksik, her bölgede verilmemesi nedeniyle başka bir mağduriyetin daha doğduğunu iddia etti.

Ailelerin, gen tedavisi sağlayan başka bir ilacın da geri ödeme kapsamına alınmasını istediğini ancak pahalılığı nedeniyle bunun yapılmadığını belirten Eksik, Sağlık Bakanlığının, hükümetin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Eksik, bu ailelerin çocukları için yaptıkları yardım kampanyalarının engellenmemesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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