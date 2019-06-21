HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

HDP: İktidar Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

HDP: İktidar, Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Abdullah Öcalan'ın mektubu sonrası yaptığı ilk açıklamada seçim stratejisinin bundan sonra değişmeyeceğini, iktidarın Öcalan ile HDP'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını bildirdi.

HDP, Abdullah Öcalan'ın çağrısının partinin şu ana kadar izlediği seçim stratejisiyle de uyumlu olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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