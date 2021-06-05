Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Kahramanmaraş'ta "İş Dünyası Buluşması"na katıldı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü anımsatarak "Peki bu büyüme devam edecek mi? Edeceği malum, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de büyümeye devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü anımsatarak "Peki bu büyüme devam edecek mi? Edeceği malum, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de büyümeye devam edecek." dedi.

Bakan Yardımcısı Nebati, bir dizi ziyaret için geldiği kentte, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca (KMTSO) düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Nebati, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın tarihiyle, kültürüyle, düşünürleriyle önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Kentin, özellikle sanayide göstermiş olduğu büyük başarının kadim kültüründen kaynaklanan bir gücün yepyeni bir hayata devşirilmesi olduğunu ifade eden Nebati, Kahramanmaraş'ın özellikle karşı karşıya kaldığı sorunları hızlı bir şekilde çözen bir şehir olduğunu aktardı.

Bakan Yardımcısı Nebati, geçen yıl Çin'de çıkan bir virüsün bütün dünyayı esir ettiğini, Türkiye'nin, yaşanan tüm sorunların üstesinden hızlıca kurtulan ender ülkeler arasında yer aldığını, bu süreçte "ülkenin bittiği ve battığı" yönünde felaket tellallığı yapanların hüsrana uğradığını anlattı.

Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'de ciddi kararlar alındığını ve ekonomi yönetimi olarak kısa sürede mevzuatta olup da ödenmeyen kısa çalışma ödeneğinin derhal devreye girdiğini hatırlatan Nebati, bu kapsamda vergi ve beyanname ötelemeleri yapıldığını, çeklerin ödenmesi için kredi musluklarının açıldığını, 1 Nisan'a girildiğinde hiç kimsenin iş yerinin kapanmayıp kaygıyla uyanmadığını dile getirdi.

Açılan şirket sayısı salgına rağmen yüzde 20 arttı

2020 yılında açılan şirket sayısının salgın koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını, bu süreçte kapanan şirket sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığını bildiren Nebati, "Salgın döneminde, dünyanın küçüldüğü dönemde, 'Türkiye küçülüyor' dedikleri dönemde, kriz tellallarına rağmen açılan şirket sayısı arttı." dedi.

Nebati, "2020 yılında mart ayından önceki ödenmeyen çeklerin oranı 2020 Mart ayında düştü. Geçen yıl ödenmeyen çek oranı 1,7. Bir yıldır devam eden dünyadaki salgına, ekonomik kısıtlamalara, zaman zaman tam kapanmaya varan sınırlamalara rağmen bu yıl ödenmeyen çeklerin oranı yüzde 0,9. Bu ne demek? Bir Türk tüccarı, iş insanı borcuna sadık." bilgisini verdi.

Büyüme devam edecek

Türkiye'nin geçen yıl, uluslararası kuruluşların dahil 'Türkiye küçülecek' diye beyanatlar verdiği, raporlar hazırladığı dönemde 1,8 büyüdüğünü belirten Nebati, şöyle konuştu:

"Dünyada büyüyen kaç ülke var? İki elin parmak sayısını geçmez, Çin'den sonra Türkiye 2. ülke oldu. 2021 yılının birinci çeyreğine girdiğimiz zaman başta Maraş olmak üzere ülkenin birçok yerinde sanayi endeksi zaten kendisini gösteriyordu. Birinci çeyreği de çok şükür ki yüzde 7'lik bir büyüme ile geçirdik. Peki bu büyüme devam edecek mi? Edeceği malum, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte de büyümeye devam edecek. Türkiye ve dünya şu anda adeta dizginleri tutulmuş bir ata benziyor. Her şey normale dönsün de gezeyim, tozayım, üreteyim, otellere gideyim, ülke ziyaretleri, şehir ziyaretleri yapayım şeklinde. Psikoloji bu. Şu anda biz yeni normale girerken Türkiye ve dünya o noktaya doğru koşuyor. Kim hızlı koşarsa ipi o göğüsler. Türkiye hızlı koşuyor şu anda, Türkiye göstermiş olduğu performansla hızlı bir şekilde koşuyor. İpi göğüsleyecek. Niye? Çünkü altyapısı sağlam."

660 milyar liralık destek

Hükümetin salgın sürecindeki desteklerine dikkati çeken Nebati, şöyle devam etti:

"Kredi hacmi genişledi. Geçen yıl kredi garanti fonuyla işletmelerimizin büyük kısmı bu imkanlardan faydalandı. Vergi ötemeleri vs dediğiniz zaman bugün itibarıyla 660 milyar lirayı aşan bir destekte bulunduk. Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içinde en hızlı koşanlardan birisiyse, salgından en hızlı bir şekilde kurtulan ülkelerden biriyse bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir. Önlemler zamanında, etkili olarak alındığı için bugün Türkiye heyecanla geleceğe bakıyor. Nolursunuz sosyal medyanın olumsuz tellallerine, sabah akşam olumsuzluk örneği ortaya koyan tellallerine kulak vermekten vazgeçin."

Bakan Yardımcısı Nebati, Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında 193 milyar dolar gibi bir ihracat rakamına ulaştığına işaret ederek, hep beraber koşturma ve çalışmaya devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin salgın sürecine rağmen ekonomi, savunma sanayisi gibi birçok alanda adından söz ettiren bir ülke olduğunun altını çizen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke bizim. Bu şehir bizim. Gelecek bizim. Gelecek Türkiye'nin. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Bundan emin olun. Türkiye köprüyü geçti. Kim engel olmak isterse istesin, kim nasıl engel koymak isterse istesin, hangi taşı koyarsa koysun, kim hangi oyunu oynamak isterse istesin, kim hangi oyuncuyla hangi yolu ve yöntemle hareket ederse etsin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi durdurabilecek bir güç yok. Bu ülkeyi durdurabilecek bir güç yok. Bu gücün karşısında durabilecek bir güç de yok. Yeter ki inanmaya devam edelim. Yeter ki biz varlıklarımıza sahip çıkalım. Bu anlayışla inşallah biz 2021 yılını da çok iyi bir performansla ve yine yıl içerisindeki büyümeyle bitirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni gaz rezervi müjdesine değinen Nebati, şu ana kadar bulunan 500 milyar metreküpü aşan gazla birlikte 2023'den itibaren ülkenin 11-12 yıllık ihtiyacının karşılanacağını dile getirdi.

Bazı kesimlerin bunu küçümseyebileceğini ama artık Türkiye'nin gaz bulduğunu, savunma sanayisinde harikalar ürettiğini, uluslararası savunma dergilerinde makale konusu olduğunu ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Birileri rahatsız olabilir, biz nükleer santrali yapıyoruz. Birileri rahatsız olabilir Suriye'deki varlığımızdan, İHA'larımızla, SİHA'larımızla Libya'da olmaktan, kardeş Azerbaycan'la birlikte olmaktan. Birileri bu ülkenin büyümesinden rahatsız olabilir ama o birileri emin olun küçük gruptan başkası değil bu ülke içerisinde. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletle devlet ilk defa aynı hizada, aynı hedefte çakışmış durumda. Nedir o? Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline geleceğiz. Onun için şimdi çok şükür kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehir şehir dolaşıyoruz. Kabine üyeleri şehir şehir dolaşıyor. Biz bakanlığımız adına şehir şehir dolaşıyoruz. Yerinde görerek, duyarak, hissederek eğer varsa sorunları tespit etmek, varsa eksiklikleri gidermek bu noktada birlikte hareket etmek için çalışıyoruz."

Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmalarına da değinerek aşıdan kaçınanlar olduğunu belirterek, "Üretimin devam edebilmesi, ülkenin tam normalleşmeye dönebilmesi için aşının mutlak suretle yapılması lazım. Birilerinin keyfi veya birilerinin gereksiz kaygılarından dolayı biz üretim bantlarımızı durduramayız. Birilerinin keyfi için yakınlarımızı kaybetme lüksümüz olamaz. Aşılarımızı yapalım ki biz yeni normali geride bırakıp normal hayata geri dönebilelim." çağrısında bulundu.

Programda, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı