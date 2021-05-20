Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi
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Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi

Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Hayvan Pazarı'nda salgınla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Hayvan Pazarı'nda salgınla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle denetimlerini artırırken, hayvan pazarı girişinde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Hayvan Pazarı'nda bulunan vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını isteyen zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında kabahatler kanunu göre işlem yapacak. - KARS

Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi
Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi
Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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