Hayrabolu'dan kısa kısa
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Hayrabolu'dan kısa kısa

02.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:01
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 987 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 987 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında 987 ihtiyaç sahibine, 622 bin 106 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların yangın, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Hayrabolu'da ziyaretlerde bulundu

İlk olarak Hayrabolu Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Özcan, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları gezdi.

Özcan'a Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven ile partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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