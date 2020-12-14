Hayrabolu'dan kısa kısa
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Hayrabolu'dan kısa kısa

14.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:12
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını belirten İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hayrabolu'da trafik kazası: 1 yaralı

Hayrabolu'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Uzunköprü Caddesi'nde Mehmet G'nin kullandığı 59 ACB 001 plakalı minibüs devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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