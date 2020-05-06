Hayırsever iş adamlarından Ramazan yardımı
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Hayırsever iş adamlarından Ramazan yardımı

Hayırsever iş adamlarından Ramazan yardımı
06.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:20

Malatya'da hayırsever iş adamları Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç aileler için un, gıda paketi ve alışveriş çeki yardımında bulundu.

Malatya'da hayırsever iş adamları Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç aileler için un, gıda paketi ve alışveriş çeki yardımında bulundu. Yardım kolilerinin üzerine Mercedes Kadir'in fotoğraflarını yapıştırdı.

Malatya merkez ve ilçe mahallelerinde Ramazan ayı nedeniyle bin 500 aileye yardım yapıldı. Sahur ve iftar saatlerinde muhtaç ailelere yardımlar yapıldı. Hayırsever iş adamı Selim Toptaş, yaptıkları yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı kardeşliktir berekettir ve paylaşmaktır. Biz de iş adamı olarak Süleyman Eski ile birlikte yardıma muhtaç ailelere yardımda bulunuyoruz. Ramazan ayında bize dua etsinler yeter. Allah herkesin hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. Toptaş, "Korana virüs önlemleri nedeniyle Ramazan ayında kardeşlerimizle beraber iftar sofrasında bir araya gelemiyoruz. Ama onlar evlerinde kalsın ve iftar yapsınlar diye bizler yardım paketi veriyoruz" şeklinde konuştu.

Hayırsever iş adamı Süleyman Eski de, "Selim Toptaş kardeşimiz 2 kamyon un getirdi. Ayrıca market çeki muhtaç ailelere veriyoruz. Allah kabul etsin. Hayırlarını kabul etsin. Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlarla hep birlikte iftar yemeğinde buluşamıyoruz. Ama biz hayırsever iş adamlarımızla beraber yardımlarımız devam edecek. Yeter ki evde kalın ve milletimize dua edin, biz muhtaçlara yardımı ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım kolilerinin üzerine Mercedes Kadir'in fotoğraflarını yapıştırdılar

Süleyman Eski, yardım kolilerinin üzerine geçtiğimiz günlerde vefat eden Mercedes Kadir lakaplı Kadir Kaydı'nın fotoğraflarını yapıştırdıklarını hatırlatıp, "Mercedes Kadir anısına yardım kolilerini dağıttık. Kolilerin üstüne Mercedes Kadir'in fotoğraflarını koyduk ki ona da dua etsinler. Çünkü garip bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Yardıma muhtaç aileler ise hayırsever iş adamlarına teşekkür ederek, "Allah hayırlarını kabul etsin" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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