'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor
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'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor

'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Keçiören Belediyesi, pandemi kısıtlaması nedeniyle evde kalan ve fiziksel aktivite alanı azalan vatandaşları yeni normalleşme döneminde parklarda spor yapmaya teşvik ediyor.

Keçiören Belediyesi, pandemi kısıtlaması nedeniyle evde kalan ve fiziksel aktivite alanı azalan vatandaşları yeni normalleşme döneminde parklarda spor yapmaya teşvik ediyor. "Haydi Keçiören Spora" sloganıyla uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporuna özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi döneminde vatandaşların fiziksel aktivite alanlarının kısıtlı olduğunu buna bağlı olarak da sağlık sorunlarının arttığını kaydederek, "Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor çok önemli. Her gün en az bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım. Her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan hastaneye gitmez, spor yapan tembel olmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok sağlıklı bir yaşam için tüm Keçiörenlileri sabah sporu yapmak için parklara davet etti.? - ANKARA

'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor
'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor
'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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'Haydi Keçiören Spora' sloganıyla Keçiören'de spor aktiviteleri yoğun ilgi görüyor - Haberler Spor
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