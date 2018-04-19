Haydi Çocuklar Şenliğe…

Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için yine dopdolu bir bayram programı hazırladı. Geleneksel hale gelen çocuk şenliğinde, bu yıl da düzenlenecek etkinlikler miniklere unutulmaz bir bayram sevinci yaşatacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde 21-22-23 Nisan tarihleri boyunca devam edecek şenlikte, çocukların doyasıya eğlenmeleri adına tamamı ücretsiz aktiviteler gerçekleştirilecek. Hazırlanan sirk gösterileri, çocuk korosu, 13d sinema, 7'den 77'ye adam olacak çocuk ve baloncu baba tiyatro gösterileriyle çocuklar, bayram coşkusunu Yıldırım'da yaşayacak. Tırmanma duvarı, rodeo, zıpla ve yapış, olimpik parkur, bungee run, hayal dünyası, gladyatör, salto trambolin, dev langırt, top havuzu, duvar boyama gibi 15 eğlence parkurunun da yer alacağı bayram şenliğinde, çocuklar doyasıya eğlenecek. Birbirinden heyecan dolu şovların sergileneceği salon sirkine katılacak minikler de sihirbaz, köpük balon, trial bike show, palyaço gösterileri, komedi papağanı, yılan şov, küçük adam süperman, robot ve akrobasi gösterileri ve sürpriz hediyeler ile Yıldırımlı olmanın ayrıcalıklarını yaşayacak.