Hawaii'de patlayan Kilauea Yanardağı şiddetini düşürdü
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Hawaii'de patlayan Kilauea Yanardağı şiddetini düşürdü

12.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:41
Hawaii'de patlayan Kilauea Yanardağı şiddetini düşürdü

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı üç haftanın ardından şiddetini ilk kez düşürürken, Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) o anları drone ile görüntülendi.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı üç haftanın ardından şiddetini ilk kez düşürürken, Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) o anları drone ile görüntülendi.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı üç hafta önce faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), volkan patlamasının şiddetinin düştüğü anları inceledi.  USGS'nin kamerasına yansıyan görüntüde, kraterinden dumanların yükseldiği görülüyor. Geçtiğimiz hafta yanardağdan püsküren lavlar 182 metreye kadar yükselmiş, yetkililer, lavların herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediğini açıklamıştı.

1983'TEN BU YANA LAV PÜSKÜRTÜYOR

İki hafta önce, volkanın güney kanadının altında 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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