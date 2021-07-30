Havza'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

Havza'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da, Toplum Destekli Polislik Bilgi Değişim ve Hizmeti Yönlendirme Toplantısı'nda ilçede bulunan metruk binalar görüşüldü.

Havza'da, Toplum Destekli Polislik Bilgi Değişim ve Hizmeti Yönlendirme Toplantısı'nda ilçede bulunan metruk binalar görüşüldü.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Metruk binalar" konulu yazısı kapsamında metruk binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Toplantıda, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğinin devam ettirebilmesi gibi amaçlarla metruk binaların yıkılması veya kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ele alındı.

Özdemir, ilçede bulunan metruk binaların hem ilçenin estetik görünümü hem de çevre kirliliği açısından sorun teşkil ettiğini belirterek, bugüne kadar tespit edilen bu tür yapıların gerekli kararlar alındıktan sonra yıkıldığını, bu yönde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçenin estetiği ile emniyet güçlerinin suç ve suçlu ile mücadelesine destek olmak için Havza Belediyesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özdemir, Havza Emniyet Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı da Havza Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını, metruk binalarla ilgili tespitlerinin her ay İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiğini ifade etti.

Toplantıya Havza Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ertuğrul Sarı ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevli polis memuru Özkan Cinbek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile...
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu
İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde
İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Çağatay Akman Diana Spencer Bergüzar Korel
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:24:00. #1.15#

title