Havza'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

Havza'da, Toplum Destekli Polislik Bilgi Değişim ve Hizmeti Yönlendirme Toplantısı'nda ilçede bulunan metruk binalar görüşüldü.

Havza'da, Toplum Destekli Polislik Bilgi Değişim ve Hizmeti Yönlendirme Toplantısı'nda ilçede bulunan metruk binalar görüşüldü.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Metruk binalar" konulu yazısı kapsamında metruk binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Toplantıda, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğinin devam ettirebilmesi gibi amaçlarla metruk binaların yıkılması veya kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ele alındı.

Özdemir, ilçede bulunan metruk binaların hem ilçenin estetik görünümü hem de çevre kirliliği açısından sorun teşkil ettiğini belirterek, bugüne kadar tespit edilen bu tür yapıların gerekli kararlar alındıktan sonra yıkıldığını, bu yönde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçenin estetiği ile emniyet güçlerinin suç ve suçlu ile mücadelesine destek olmak için Havza Belediyesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Özdemir, Havza Emniyet Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı da Havza Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını, metruk binalarla ilgili tespitlerinin her ay İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiğini ifade etti.

Toplantıya Havza Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ertuğrul Sarı ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevli polis memuru Özkan Cinbek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu