Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk hastanede hayatını kaybetti

Ailesiyle birlikte tatil yaptığı otelde, çocukların girmemesi gereken kaydıraklı havuzda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki İsrail uyruklu çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle birlikte tatil yaptığı otelde, çocukların girmemesi gereken kaydıraklı havuzda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki İsrail uyruklu çocuk hastanede hayatını kaybetti. Çılgın nehir isimli kaydıraklı havuzda suya girdiği esnada boğulma tehlikesi geçiren talihsiz çocuk, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki İsrail uyruklu Naba Abu Radını ailesiyle birlikte Sorgun Titreyengöl bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatile geldi. 16 Haziran Çarşamba günü otel bünyesinde bulunan ve çocukların girmesinin yasak olduğu Çılgın nehir isimli kaydıraklı havuzda suya giren Naba Abu Radını, boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahale havuz başında yapılırken hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Naba Abu Radını, hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Radını, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı