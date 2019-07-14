Havai hattı ilk olarak Yığılca'da denendi

Üretim işlerinde çalıştırılmak üzere orman İşletmecilik projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce satın alınan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinçin ilk deneme çalışması Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü Karakaş Orman İşletme Şefliğinde gerçekleşen deneme çalışmasına Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilgili müdürler, mühendisler ile üretim işlerinde çalışan orman köylüsü ve işçiler katıldı.

Üretim işlerinde çalıştırılmak üzere Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen havai hattın, orman yolunun olmadığı ya da sarp arazilerde tomrukların rampaya taşınması için kullanılacağını ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin üretim işlerinde mekanizasyonun önemine değinerek profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için kurum olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Üretim işlerinde çalışanlara büyük kolaylık sağlayacak havai hattın bölge ormancılığına hayırlı olmasını dileyen Hasan Keskin kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayacak ve orman emvalinin taşınması esnasında orman toprağına ve gençliklere zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunacak havai hattın, 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli olduğu belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA