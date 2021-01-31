(Havadan görüntülerle) KISITLAMADA BOŞ KALAN İSTANBUL'UN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARDI
31.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:48
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan haftasonu sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Ayasofya Camii'ni gezdi, bol bol fotoğraf çekildi. Turistler, Galata Kulesi'nden doyumsuz boğaz manzarasına baktı. Kızkulesi'ndeki sakinlik de dikkat çekti. Galata Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarasının keyfini çıkaran turistlerle, Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.
- İstanblul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı