(Havadan görüntülerle) KISITLAMADA BOŞ KALAN İSTANBUL'UN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARDI
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(Havadan görüntülerle) KISITLAMADA BOŞ KALAN İSTANBUL'UN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARDI

31.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:48
(Havadan görüntülerle) KISITLAMADA BOŞ KALAN İSTANBUL'UN KEYFİNİ TURİSTLER ÇIKARDI

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan haftasonu sokağa çıkma yasağından  muaf olan turistler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Ayasofya Camii'ni gezdi, bol bol fotoğraf çekildi. Turistler, Galata Kulesi'nden doyumsuz boğaz manzarasına baktı. Kızkulesi'ndeki sakinlik de dikkat çekti. Galata Kulesi'nden İstanbul'un doyumsuz manzarasının keyfini çıkaran turistlerle, Taksim ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

- İstanblul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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