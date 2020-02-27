Hava sıcaklığının artması Bingöllü besicileri sevindirdi
Bingöl'de hava sıcaklığının artması besicileri sevindirdi.
Bingöl'de hava sıcaklığının artması besicileri sevindirdi.
Çetin kış şartlarında hayvanlarına ahırda bakmak zorunda kalan besiciler, ısınan havayı fırsat bilerek sürülerini açık havaya çıkardı.
Hayvanlarını merada otlatmaya başlayan Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki besicilerden Abdullah Ağın, kış mevsiminin besicileri çok etkilediğini söyledi.
Ağın, havaların ısınmaya başlamasıyla artık hayvanlarını rahatlıkla açık alanda otlatma imkanı bulacaklarını belirtti.
Kaynak: AA