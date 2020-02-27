Hava sıcaklığının artması Bingöllü besicileri sevindirdi
Haberler » Güncel » Hava sıcaklığının artması Bingöllü besicileri sevindirdi - Haber

Hava sıcaklığının artması Bingöllü besicileri sevindirdi

Bingöl'de hava sıcaklığının artması besicileri sevindirdi.

27.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:54
Hava sıcaklığının artması Bingöllü besicileri sevindirdi

'de hava sıcaklığının artması besicileri sevindirdi.

Çetin kış şartlarında hayvanlarına ahırda bakmak zorunda kalan besiciler, ısınan havayı fırsat bilerek sürülerini açık havaya çıkardı.

Hayvanlarını merada otlatmaya başlayan Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki besicilerden Abdullah , kış mevsiminin besicileri çok etkilediğini söyledi.

Ağın, havaların ısınmaya başlamasıyla artık hayvanlarını rahatlıkla açık alanda otlatma imkanı bulacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler