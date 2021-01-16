Hatayspor, Denizlispor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Hatay ekibi, Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele verecek.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlıların 28 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Munir, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş