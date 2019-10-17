Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladıHATAY'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
HATAY'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Aniden başlayan yağmur, saat 11.00 sıralarında etkisini gösterdi. Kentte günlerdir süren güneşli ve sıcak hava, yerini yağmura bıraktı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki iş yerlerinin saçakları altına sığındı. Kentte yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.