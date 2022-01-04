Hatay'da tır, traktöre çarptı, sıkışan sürücü kurtarıldı

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde tır ile odun yüklü traktörün çarpışması ile trafik kazası meydana geldi. Devrilen traktörün sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; kaza D-817 karayolu İstasyon mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AIG 117 plakalı tır, aynı istikamette giden, iddiaya göre arkasına taktığı odun yüklü 2 römork ile seyir halindeki Mehmet İspir idaresindeki 80 LK 302 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, odun yüklü 2 römorklar ile birlikte devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan traktör sürücü Mehmet İspir sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - HATAY