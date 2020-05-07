Hatay'da sahte dolar ele geçirildi
07.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:38
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan iki araçta sahte dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan iki araçta sahte dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Araçlarda 35 bin 800 sahte doları ele geçiren ekipler, şüpheliler B.Y, H.Y. ve R.E'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA