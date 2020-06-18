Hatay'da orman yangınları insansız hava araçları ile gözlenecek Hatay'da orman yangınları insansız hava araçları ile gözlenecek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman yangınları açısından 2019 yılını başarılı atlattıklarını, bu sezon ise şu ana kadar küçük çaplı 11 yangını büyümeden söndürdüklerini belirterek artık bölgede ormanları 4...

Hatay'da orman yangınları insansız hava araçları ile gözlenecek

HATAY - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Orman yangınları açısından 2019 yılını başarılı atlattıklarını, bu sezon ise şu ana kadar küçük çaplı 11 yangını büyümeden söndürdüklerini belirterek artık bölgede ormanları 4 noktada İHA'larla 7/24 gözetlendiğini açıkladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Orman Yangınlarına Müdahale Helikopter Pisti'nde gerçekleştirilen "Orman Yangınları ile Mücadele Protokolü" Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı K. Maraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, birim amirleri ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

Bölgedeki orman yangınlarına müdahale açısından teknik ve teknolojik olarak ilerleme kaydedildiğini belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, yaptığı konuşmada yangın söndürme ekipmanlarında eksiklerin giderildiği ve teknik ekibin bilgi ve kabiliyetinin artmasının sağlandığına vurgu yaptı. yüzde 28'i Ormanlarla kaplı Hatay'da orman yangınları için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Mustafa Koç, "Hatay halkı orman yangınları konusunda son derece duyarlı. Geçen seneyi iyi bir şekilde atlattık. Bu sene de iyi gidiyoruz. Şuana kadar 11 yangınımız oldu, küçük yangın, hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Orman yangınlarında en önemli şey hızdır. Büyümemesi çok önemlidir. O yüzden basın uyarıları da çok önemli. Yangını ufakken görelim ve erkenden müdahale edelim. Vatandaşımız bize 177 ile 112 numarası aracılığıyla ihbarda bulunduğunda biz hemen helikopterimizle, ekiplerimizle, arazözlerimizle hareket edip o yangına müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı İnsansız Hava Araçları ile de gözetleme altyapısına yöneldiklerini belirten Mustafa Koç, "Kahramanmaraş Orman işletme Bölge Müdürlüğü olarak Hatay'da da dört noktaya insansız gözetleme istasyonu kurduk. Biz bunu cep telefonundan dahi izleyebiliyoruz. Bu sistemi santrallerimize, 112'nin bilgisayarlarına da kurduk. Buradan 24 saat gözetleme imkanımız var. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Yangının çıktığı andan itibaren biz tüm birimlerimizle görevdeyiz" dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci ise orman yangınlarının yüzde 90 ının insan kaynaklı çıktığını belirterek vatandaşlardan orman yangınları konusunda duyarlı olmalarını bu sayede yangınlarla mücadelede ekiplerin daha başarılı olacağına vurgu yaptı.

Törenin ardından basın mensupları yangın söndürme helikopteri ile orman yangınlarının yoğun olduğu bölgelere götürüldü. Yangınların yoğun yaşandığı bölgeler ve yapılan ağaçlandırma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA