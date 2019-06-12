Hatay'da nektarin hasadı başladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesinde hasadına başlanan nektarinin kilogramı 7-8 liradan alıcı buluyor.

Hasadına başlanan nektarinler dallardan toplandıktan sonra kadınlar tarafından paketlenip yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Çiftçi Nuri Tugalan bahçesindeki hasadın ardından yaptığı açıklamada, nektarinlerin kilogramının 7 ile 8 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

İlçenin uygun iklim yapısı ve verimli topraklarının etkisiyle birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olduğunu aktaran Tugalan, "Hatay genelinde bin dönüm araziden nektarin ve şeftali hasadı yapılıyor. Çilekte olduğu gibi bu alanda da iddialıyız." dedi. - HATAY

Kaynak: İHA