Hatay'da Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın yerinin yeşil alan olması talebinde bulunuldu

Hatay'da, hizmet veren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yıkım çalışmaları devam eden Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın yerinin yeşil alan olması talebinde bulundu.

Hatay'da, hizmet veren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yıkım çalışmaları devam eden Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nın yerinin yeşil alan olması talebinde bulundu.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Toplantı Salonu'nda yaptığı ortak basın açıklamasında, Mehmet Şah Vakıf İşhanı'nı yerinin, yeşil alan olarak kazandırılması gerektiğini söyledi.

Şehrin tüm meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak alanın yeşil alan olması konusunda talepte bulunduklarını belirten Çinçin, şöyle devam etti:

"Antakya şehir merkezi, yeşil alan konusunda ne yazık ki istenilen noktada değildir. Havadan bakıldığında tek yeşil sahamızın Antakya Atatürk Parkı ve mezarlık bölgesi olduğunu üzülerek görmekteyiz. Köprübaşı'nda mevcut ve halı hazırda yıkılmış bulunan Mehmet Şah Vakıf arsasının Antakya merkezine yeşil alan olarak kazandırılması konusunda tüm atanmış ve seçilmişler mutabıktır. Hatay halkı da bunu aynı şekilde arzu etmektedir. Biz meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak bu konudaki yetkili mercilere maddi, manevi tam destek vermeye hazırız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak