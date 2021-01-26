Hatay'da kumar oynayan 8 kişiye 57 bin 600 lira ceza
26.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:42
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 57 bin 600 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 57 bin 600 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan tabelasız ve ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 57 bin 600 lira ceza verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş