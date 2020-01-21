Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

21.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:52
Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Şadi Yeşekmez'in (59) evinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde Yeşekmez'in öldüğünü belirledi.

Yeşekmez'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası Yeşekmez'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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