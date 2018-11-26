Hastop Yönetim Kurulu Toplandı

Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Mustafa Başaran'ın başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda meslek odalarının başkanları söz aldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji ihtiyacının bulunduğu söyledi.

Söz konusu enerjinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak adına çalışma başlattıklarını ifade eden Acar, "Güneş enerjisi sistemi ile diğer kaynakların kurulumu ile ilgili HASTOP Genel Sekreterliğimiz ön fizibilite çalışmalarına başladı. Kısa süre sonra Havza Organize Sanayi Bölgesinin enerji ihtiyacına cevap verecek bir enerji santralı için kolları sıvayacağız." dedi.

Acar, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılacak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yükleme ve indirme istasyonunun da işlerine büyük katkı sağlayacağını da aktardı.

Meclis Başkanı Başaran da Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı nedeni ile yapılacak etkinliklere HASTOP olarak destek vermek istediklerini ifade etti.

Havza'nın Cumhuriyet tarihindeki yerini vurgulayan bir dizi tanıtım çalışması başlattıklarını dile getiren Başaran, "Havzalı olup diğer il ve ilçeler yaşayan Havzalı hemşehrilerimiz ile ilçemiz için çalışmamız çok önemli. Önemli olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılında, Havzamızın o günki birlik beraberliğini yakalamak. Bu sorunların çözülmesi için çalışma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

Meslek odalarının başkanları da toplantıda sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kuruluna Ömer Büyük, Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile TSO Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.